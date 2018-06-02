Гибель двух рабочих на шахте вызвана нехваткой кислорода - версия

02.06.2018 13:18 По предварительной версии, гибель двух рабочих на шахте вызвана нехваткой кислорода.



Двое рабочих погибли в Ткибули на рассвете сегодня. Как заявил Первому каналу председатель Нового профсоюза железнодорожников Грузии Виталий Гиоргадзе, инцидент не произошел на шахтах группы «Джи-Ай-Джи».



По распространенной информации, это случилось на предприятии по добыче открытого типа одной из частных компаний.



Как сообщает журналист Первого канала, местные добывали рудные ископаемые на шахте открытого типа.



По информации министерства внутренних дел, следствие идет по второй части 240-ой статьи УК Грузии — Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия.















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