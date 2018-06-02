Глава Федерации дзюдо Грузии подал в отставку

02.06.2018 13:26 Президент Федерации дзюдо Давид Кевхишвили покинул должность. Информацию об этом в социальной сети распространяет сам Давид Кевхишвили.



«Каждому моему сотрудников, тренерам, представителям клубов, болельщикам дзюдо, настоящим дзюдоистам, еще раз подтверждаю вам моё огромное уважение, однако, в этом случае, как президент федерации, должен с вами попрощаться.



Конечно, я и до этого мог принять это решение, но я не сделал этого лишь потому, что этого требовали ориентированные на личные интересы силы. Я не сделал этого не исходя из личных, а из интересов дзюдо, так как принципиальная позиция, защита правды и соответствующих правовых институтов сегодня, как никогда, не только в отношении спорта, но и всех других государственных структур, является жизненно важной для будущего развития нашей страны.



Я покидаю пост президента федерации, чтобы всем тем дзюдоистам, которые ориентированны на достойное выполнение своего дела, была дана возможность делать это дело в мирной обстановке, и они не стали жертвой провокации, которая в течение этого периода имела место очень много раз.



Я уверен, что те проекты, которые в последний период мы создали ценой больших усилий и труда, очень скоро принесут больший успех грузинскому дзюдо и нашей стране», — пишет Давид Кевхишвили.















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