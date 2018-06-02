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Заза Саралидзе выражает желание встретиться с патриархом


02.06.2018   15:12
Отец убитого на улице Хорава подростка Давида Саралидзе, Заза Саралидзе выражает желание встретиться с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. По словам Саралидзе, эта встреча пока не согласована, однако он хотел бы встретиться с патриархом в 16:00.

«В первую очередь, хочу принести большие извинения нашему духовному отцу, что приходиться обращаться к нему по телевидению. Просто я, как маленький человек, не знаю, как контактировать с патриархией. Я тоже очень хочу сегодня в 16:00, если будет возможность, встретиться со своим духовным отцом, это не только мой духовный отец, но и всей Грузии, православных», - заявил Заза Саралидзе.

По его словам, после данной встречи акция по-прежнему останется в силе.

«Акция останется в силе до тех пор, пока не будут наказаны убийцы моего сына, покрывающие убийц моего сына и фальсификаторы этого дела», - заявил он.

На вопрос, остается ли в силе требование отставки правительства и премьер-министра, Саралидзе ответил утвердительно.






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