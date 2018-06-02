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Тела погибших в Ткибули двух рабочих подняли из карьера


02.06.2018   15:13
Из открытого карьера по добыче каменного угля в Ткибули подняли тела двух погибших рабочих. Останки доставлены в прозектуру, проводится экспертиза. С

егодня утром в открытом карьере в Ткибули погибли два человека. По существующей информации, случай произошел на карьере, расположенном на территории, прилегающей к улице Джалагония, взятом в аренду индивидуальным предпринимателем.

На данный момент неизвестно, при каких обстоятельствах погибли рабочие.

По факту гибели рабочих МВД начало расследование по статье 240 УК Грузии (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ).






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