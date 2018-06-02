Заза Саралидзе не прокомментировал встречу с патриархом

02.06.2018 17:20 Супруга в тяжелом эмоциональном состоянии и я не хочу сейчас говорить, — об этом отец убитого на улице Хорава Давида Саралидзе Заза Саралидзе заявил после того, как покинул патриархию.



Он встретился с Католикосом-Патриархом всея Грузии вместе с супругой и дочерью.



Заза Саралидзе сегодня выразил желание встретиться с патриархом, на что Илия Второй согласился.















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