|
|
Заза Саралидзе не прокомментировал встречу с патриархом
02.06.2018 17:20
Супруга в тяжелом эмоциональном состоянии и я не хочу сейчас говорить, — об этом отец убитого на улице Хорава Давида Саралидзе Заза Саралидзе заявил после того, как покинул патриархию.
Он встретился с Католикосом-Патриархом всея Грузии вместе с супругой и дочерью.
Заза Саралидзе сегодня выразил желание встретиться с патриархом, на что Илия Второй согласился.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна