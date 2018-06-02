В МВД Грузии допрашивают четверых несовершеннолетних

02.06.2018 17:23 В министерстве внутренних дел допрашивают четверых несовершеннолетних по делу об убийстве на улице Хорава.



Подростки прибыли в ведомство вместе с родителями и адвокатами.



По словам защитников их интересов, несовершеннолетних уже допрашивали в прокуратуре.



«Сегодня нас вызвали в качестве свидетелей. Он уже дал показания в прокуратуре, однако у меня нет права разглашать показания. Не могу сказать, какие точно вопросы есть у следствия, зачем понадобилось вновь вызывать моего подзащитного. Мне об этом неизвестно, однако после допроса я обо всем узнаю», — заявила адвокат одного из несовершеннолетних Тамар Абесадзе.



По словам адвоката, ее подзащитный находился на месте происшествия, однако ему неизвестны определенные детали.



«Он не был на улице Хорава до конца, из-за чего не обладает фактами, правдой о том, что произошло. Он не был свидетелем непосредственно ранения. По независящим от него причинам, он покинул территорию. Его не заставляли уходить, просто ему стало плохо и он даст показания в связи в этим. Не могу сказать, покинул ли он территорию до факта убийства, или после него, так как он не видел этого факта, не заметил убийства», — заявила адвокат.



Расследования дела об убийстве на улице Хорава вернулось из прокуратуры в министерство внутренних дел.















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