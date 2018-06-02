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У парламента возобновилась акция в поддержку Зазы Саралидзе
02.06.2018 20:32
У здания парламента возобновилась акция в поддержку Зазы Саралидзе. Выступления продолжаются третий день. Как заявляют участники акции, они требуют восстановления справедливости и наказания убийц Давида Саралидзе.
Как заявил отец убитого на улице Хорава подростка Давида Саралидзе - Заза Саралидзе, он не намерен прекращать акции, пока его требования не будут удовлетворены. На прилегающей к парламенту территории мобилизованы правоохранители, контролирующие безопасность.
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