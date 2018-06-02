У парламента возобновилась акция в поддержку Зазы Саралидзе

02.06.2018 20:32 У здания парламента возобновилась акция в поддержку Зазы Саралидзе. Выступления продолжаются третий день. Как заявляют участники акции, они требуют восстановления справедливости и наказания убийц Давида Саралидзе.



Как заявил отец убитого на улице Хорава подростка Давида Саралидзе - Заза Саралидзе, он не намерен прекращать акции, пока его требования не будут удовлетворены. На прилегающей к парламенту территории мобилизованы правоохранители, контролирующие безопасность.















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