Саралидзе: Патриарх сказал, что молитва укрепит нас

02.06.2018 20:33 Патриарх сказал, что молитва укрепит нас, - об этом отец убитого на улице Хорава подростка Давида Саралидзе - Заза Саралидзе заявил журналистам, говоря о деталях встречи с патриархом.



Он отметил, что на встрече в патриархии касательно акций или других вопросов разговора не было. По словам Зазы Саралидзе, он детально рассказал патриарху о всех тех вопросах, о которых говорит каждому человеку.



«Мы пришли, чтобы получить благословение. На встрече я был с супругой и дочерью. Патриарх нас благословил и сказал, что молитва нас укрепит. Конкретно больше ничего», - заявил Заза Саралидзе.

Он также пояснил, что и раньше очень хотел вместе с семьей встретиться с патриархом.















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