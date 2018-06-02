|
|
Саралидзе: Патриарх сказал, что молитва укрепит нас
02.06.2018 20:33
Патриарх сказал, что молитва укрепит нас, - об этом отец убитого на улице Хорава подростка Давида Саралидзе - Заза Саралидзе заявил журналистам, говоря о деталях встречи с патриархом.
Он отметил, что на встрече в патриархии касательно акций или других вопросов разговора не было. По словам Зазы Саралидзе, он детально рассказал патриарху о всех тех вопросах, о которых говорит каждому человеку.
«Мы пришли, чтобы получить благословение. На встрече я был с супругой и дочерью. Патриарх нас благословил и сказал, что молитва нас укрепит. Конкретно больше ничего», - заявил Заза Саралидзе.
Он также пояснил, что и раньше очень хотел вместе с семьей встретиться с патриархом.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна