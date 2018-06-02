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Саралидзе: Патриарх сказал, что молитва укрепит нас


02.06.2018   20:33
Патриарх сказал, что молитва укрепит нас, - об этом отец убитого на улице Хорава подростка Давида Саралидзе - Заза Саралидзе заявил журналистам, говоря о деталях встречи с патриархом.

Он отметил, что на встрече в патриархии касательно акций или других вопросов разговора не было. По словам Зазы Саралидзе, он детально рассказал патриарху о всех тех вопросах, о которых говорит каждому человеку.

«Мы пришли, чтобы получить благословение. На встрече я был с супругой и дочерью. Патриарх нас благословил и сказал, что молитва нас укрепит. Конкретно больше ничего», - заявил Заза Саралидзе.
Он также пояснил, что и раньше очень хотел вместе с семьей встретиться с патриархом.






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