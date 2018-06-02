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Стали известны новые детали гибели рабочих на карьере в Ткибули


02.06.2018   20:46
Стали известны новые детали происшествия на карьере по добыче угля в Ткибули, в результате которого погибли двое шахтеров.

Как сообщает Общественное телевидение Грузии со ссылкой на очевидцев, смерть рабочих наступила от нехватки кислорода.

По имеющимся данным, на шахте, которая принадлежит мелкому частному предприятию, не был включен так называемый «компрессор воздуха».

Сначала на глубину 30 метров спустился один рабочий, ему не хватило кислорода и он потерял сознание. Второй рабочий спустился в микро-шахту, чтобы оказать сослуживцу помощь, однако и он скончался на месте по причине отсутствия воздуха.

Погибшим мужчинам было 27 и 60 лет.

Инцидент произошел сегодня утром. Местные жители добывали рудные ископаемые на шахте открытого типа. На месте в течение нескольких часов работали спасательные группы и эксперты-криминалисты.






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