Саралидзе: Призываю народ поддержать меня, чтобы процессы не переросли в политический разрез

02.06.2018 22:02 Для меня политика ничего не значит, я простой человек, такой же как вы, — об этом журналистам заявил отец убитого на улице Хорава несовершеннолетнего Заза Саралидзе.



По его словам, он не борется для того, чтобы его борьбу использовала какая-либо политическая партия.



«Я не борюсь для того, чтобы кто-то, политическая партия использовала это. Если вы не встанете рядом со мной, это обязательно кто-то использует. Призываю народ поддержать меня, чтобы это не переросло в политический разрез. Если не будет народа, это использует политика, а как иначе», — заявил Саралидзе.



По его словам, он требует лишь установить истину по делу.



«Я требую восстановления истины, восстановления справедливости, ведь больше я ничего не требую. Я не требую, чтобы привели «Националов», ни чтобы оставили и привели «Мечту», почему этот народ не понимает», — заявил Заза Саралидзе.



Заза Саралидзе прибыл на проспект Руставели после встречи с патриархом. По его словам, он находился у Илии Второго вместе с супругой и дочерью, чтобы получить благословение.















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