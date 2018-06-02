Следствию МВД стали известные новые детали по делу об убийстве двух подростков в Тбилиси

02.06.2018 22:06 Свидетели дела об убийстве на улице Хорава делятся с нами информацией в определенной дозе и выявляются новые обстоятельства, — об этом в эфире Первого канала заявил директор департамента Центральной криминальной полиции МВД Владимир Борцвадзе.



По его словам, с учетом интересов следствия, он не может рассказать о том, о чем говорят свидетели, однако заявляет, что в результате допроса следствию стали известны новые детали.



«Нам стали известны определенные новые детали, я уверен, еще больше деталей станет известно. Это зависит от времени и следственных действий, которые мы осуществим в ближайшем будущем», — заявил Владимир Борцвадзе.



Вместе с тем, директор департамента Центральной криминальной полиции МВД Владимир Борцвадзе отметил, что в ходе расследования допросят всех свидетелей, показания которых МВД сочтет необходимым.



«Думаю, мы не зависим только от допроса свидетелей, в этом деле важнейшим являются показания тех людей и свидетелей, кто обладает определенно дозой информации об этом ужасном убийстве», — заявил Владимир Борцвадзе.



Напомним, что следствие вела прокуратура Грузии. Суд первой инстанции уже вынес приговор двоим участникам драки подростков, в результате чего погибли двое. Следствие так и не назвало имя убийцы одного из подростков, из-за чего в Тбилиси начались акции протеста с требованием наказать всех виновных. Предполагается, что следствие покрывает родственника одного из высокопоставленных служащих прокуратуры.



После начала акций протеста премьер поручил расследовать дело министерству внутренних дел.















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