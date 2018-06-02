Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Следствию МВД стали известные новые детали по делу об убийстве двух подростков в Тбилиси


02.06.2018   22:06
Свидетели дела об убийстве на улице Хорава делятся с нами информацией в определенной дозе и выявляются новые обстоятельства, — об этом в эфире Первого канала заявил директор департамента Центральной криминальной полиции МВД Владимир Борцвадзе.

По его словам, с учетом интересов следствия, он не может рассказать о том, о чем говорят свидетели, однако заявляет, что в результате допроса следствию стали известны новые детали.

«Нам стали известны определенные новые детали, я уверен, еще больше деталей станет известно. Это зависит от времени и следственных действий, которые мы осуществим в ближайшем будущем», — заявил Владимир Борцвадзе.

Вместе с тем, директор департамента Центральной криминальной полиции МВД Владимир Борцвадзе отметил, что в ходе расследования допросят всех свидетелей, показания которых МВД сочтет необходимым.

«Думаю, мы не зависим только от допроса свидетелей, в этом деле важнейшим являются показания тех людей и свидетелей, кто обладает определенно дозой информации об этом ужасном убийстве», — заявил Владимир Борцвадзе.

Напомним, что следствие вела прокуратура Грузии. Суд первой инстанции уже вынес приговор двоим участникам драки подростков, в результате чего погибли двое. Следствие так и не назвало имя убийцы одного из подростков, из-за чего в Тбилиси начались акции протеста с требованием наказать всех виновных. Предполагается, что следствие покрывает родственника одного из высокопоставленных служащих прокуратуры.

После начала акций протеста премьер поручил расследовать дело министерству внутренних дел.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В рейтинге инфраструктуры Грузия занимает 76-е месте среди 136 стран
Президенты Турции и Грузии обсудили важность газопровода TANAP
Ингури ГЭС возобновила работу
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Признание Сирией Абхазии и Цхинвальского региона нарушает нормы международного права - ПА ООН
В Женевском офисе ООН состоялась пресс-конференция по вопросу признания Сирией оккупированных регионов Грузии
Армянские НПО требуют расследования информации о пересечении армянской границы с абхазским паспортом
Посольство Великобритании: «ConIFA-2018» не официальное мероприятие и не можем вмешаться в его менеджмент
Азербайджан осудил признание Сирией независимости оккупированных территорий Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
На акции грузинских дзюдоистов из огнестрельного оружия ранен борец-ветеран
Патриархия ГПЦ опубликовала заявление в связи с делом об убийстве несовершеннолетних
МВД Грузии заявило о новых обстоятельствах расследования дела об убийстве подростков
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна