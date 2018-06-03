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Патриархия распространяет заявление информацию о встрече семьи Саралидзе с патриархом


03.06.2018   11:00
Патриархия Грузии распространяет информацию о встрече с родителями Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили.

«2 июня с Католикосом-Патриархом всея Грузии встретились родители и члены семей погибших во время трагедии на улице Хорава молодых людей – Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили. Его Святейшество еще раз выразил соболезнования в связи со случившимся и пожелал Божией помощи. Встречи носили лишь духовную нагрузку и не имели другой цели.

Отметим и то, что 1 июня с.г. в собрании на площади Свободы участвовали и духовные лица, и была дана оценка в связи с акцией, проходящей у здания парламента. Это действие и заявка являются их личной инициативой, и патриархия Грузии не была об этом информирована», - говорится в распространенной патриархией информации.






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