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Саралидзе: Объединимся, чтобы низвергнуть эту систему и низвергнуть это насильническое правительство-убийцу
03.06.2018 12:46
Объединимся, чтобы низвергнуть эту систему и низвергнуть этот насильническое правительство-убийцу, - об этом заявил отец убитого на улице Хорава в Тбилиси подростка Давида Саралидзе заза Саралидзе.
Как отметил Саралидзе, он дал обещание, что прибегнет ко всяческому рычагу для низвержения этой системы и правительства, покрывающее эту систему.
«Я решил обратиться ко всем политическим силам и не только к политическим силам. Это уже не имеет значение. Я дал обещание, что прибегну ко всяческому рычагу для низвержения этой системы и правительства, покрывающее эту систему. Убийцы моего сына и наших детей должны быть обязательно наказаны. Я призываю все политические партии объединиться, призываю к объединению всех граждан Грузии, чтобы низвергнуть эту систему и низвергнуть этот насильническое правительство-убийцу», - заявил Заза Саралидзе.
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