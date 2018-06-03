Саралидзе: Объединимся, чтобы низвергнуть эту систему и низвергнуть это насильническое правительство-убийцу

03.06.2018 12:46 Объединимся, чтобы низвергнуть эту систему и низвергнуть этот насильническое правительство-убийцу, - об этом заявил отец убитого на улице Хорава в Тбилиси подростка Давида Саралидзе заза Саралидзе.



Как отметил Саралидзе, он дал обещание, что прибегнет ко всяческому рычагу для низвержения этой системы и правительства, покрывающее эту систему.



«Я решил обратиться ко всем политическим силам и не только к политическим силам. Это уже не имеет значение. Я дал обещание, что прибегну ко всяческому рычагу для низвержения этой системы и правительства, покрывающее эту систему. Убийцы моего сына и наших детей должны быть обязательно наказаны. Я призываю все политические партии объединиться, призываю к объединению всех граждан Грузии, чтобы низвергнуть эту систему и низвергнуть этот насильническое правительство-убийцу», - заявил Заза Саралидзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

