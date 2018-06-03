«Рустави-2»: в деле убийства подростков фигурирует сын священника

03.06.2018 12:47 Один из фигурантов дела об убийстве подростков на улице Хорава является сыном священника. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2».



Телекомпания выпустила в эфир эксклюзивный материал: показания одного из свидетелей с закрытого судебного процесса, из которых выясняется, что один из 23-х участников драки на улице Хорава – это Давид Менабде, сын протоиерея Шио Менабде.



Из показаний выясняется, что Менабде был одним из тех, кто ударил 16-летнего Давида Саралидзе в массовой драке, в результате которой он и еще один подросток — Леван Дадунашвили, скончались от множественных ранений.



На процессе свидетель-подросток, один из непосредственных участников драки (его имя при этом не раскрывается), заявляет, что Менабде несколько раз ударил Давида Саралидзе предметом серебристого цвета. Был ли это нож, или другое самодельное оружие – не известно.



В показаниях, которые показала телекомпания, свидетель говорит об эпизоде, когда Давида Саралидзе бьют по очереди двое – это Михаил Каландия и Давид Менабде. Оба проходят в деле как свидетели и не имеют статуса обвиняемых в убийстве.



Каландия через несколько дней после инцидента был также осужден за сокрытие информации о преступлении и уже 6 декабря вышел на свободу после выплаты залога.

Из протокола судебного допроса показан следующий отрывок:



Свидетель: Я не видел, что держал в руках Каландия. Я видел серебристый предмет в руках Менабде, потому что он находился близко от меня.



Вопрос: Была ли видна другая сторона предмета, который вы заметили в руках у Менабде?



Свидетель: Я видел рукоятку, другую сторону я не видел.



Также свидетель отметил, что видел, как Каландия бил Саралидзе по левой стороне. Он заявил, что видел движение, но не заметил, был ли у него в руках какой-то предмет. При этом сначала бил Каландия. Затем под навес, где происходила драка, зашел Менабде и продолжил наносить удары Саралидзе. По его словам, удары были направлены в спину и немного справа. После Менабде первым выскочил со двора. При этом свидетель вновь не конкретизирует, каким предметом Менабде наносил удары. Также ни свидетель, ни суд не используют во время допроса слово «нож».



Сам Заза Саралидзе в интервью «Рустави-2» заявил, что предоставил эту информацию в прокуратуру еще три месяца назад, однако там потребовали, чтобы он предъявил и доказательства. По этой же причине Менабде отказались задержать.



Саралидзе уверен, что Менабде был одним из тех, кто нанес ранения его сыну, однако было ли это сделано ножом или другим предметом, он не знает.



Он также подтверждает, что подросток является сыном священнослужителя, однако в период расследования его покрывали совершенно другие люди, не имеющие отношения к духовенству, — подчеркивает отец убитого подростка.



Из показаний в суде выясняется, что Давид Менабде и сам был ранен во время драки старшеклассников. Однако кто это сделал, из полученных материалов выяснить невозможно. Более того, никто не расследовал ранение Менабде.



«Этот подросток фигурирует в деле как свидетель. Даже его ранение никто не расследовал. Экспертизу ранений провели через 11 дней, когда они уже начали затягиваться и даже нельзя понять, чем они были нанесены. Я не могу сказать, что этому подростку покровительствовали духовные лица. Тут покровителем был Субелиани вместе с системой прокуратуры», — подчеркнул Саралидзе.

По его словам, укрывательством убийц занимался прокурор Мирза Субелиани, который подал в отставку через несколько дней после случившегося, однако полностью контролировал все следствие.



«Тут образовалась целая преступная цепь. Если хоть одно звено распадется, то развалится вся цепочка. Если задержат Менабде, то он укажет на Каландия, Каландия даст показания на сына Субелиани, тот укажет на тех, кто уничтожил вещественные доказательства и так дойдет до генерального прокурора Шотадзе, а оттуда еще выше. Разрушения именно этой системы я и требую. Чтобы они не покровительствовали подобным вещам», — заявил Саралидзе.



Драка школьников на улице Хорава в Тбилиси произошла 1 декабря 2017 года. Дело о двойном жестоком убийстве сразу стало резонансным. По обвинению в убийстве были задержаны двое 16-летних подростков. При этом отмечалось, что почти все свидетели отказались давать показания по делу, используя свое право хранить молчание.



Скандал разразился спустя полгода, 31 мая, когда Тбилисский городской суд вынес приговор обвиняемым. Оказалось, что прокуратура не смогла предъявить достаточных доказательств, поэтому один из подсудимых был признан виновным в умышленном убийстве Левана Дадунашвили и присудил ему 10 лет и шесть месяцев тюрьмы. Второго суд признал виновным только в попытке убийства и присудил 9 лет и девять месяцев тюрьмы.



Возмущенный решением суда, который так и не выявил убийцу его сына, житель Тбилиси Заза Саралидзе, начал проведение акции протеста под лозунгом «Не убивай меня». Три дня подряд митинг собирает тысячи людей на проспекте Руставели. Саралидзе не соглашается на переговоры с властями и требует отставки правительства. Он обвиняет бывшего прокурора Мирзу Субелиани в укрывательстве преступников и также требует его ареста.















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