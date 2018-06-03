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Патриарх упомянул в молитве души подростков, погибших на улице Хорава
03.06.2018 18:07
Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II сегодня по завершении воскресной службы совершил панихиду по усопшим. Вместе с другими Илия II упомянул и о подростках, погибших на улице Хорава в Тбилиси.
Патриарх также традиционно благословил фамилии и прихожан.
Родителей погибших на улице Хорава подростков Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили Илия II принял вчера в патриархии.
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