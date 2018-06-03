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На акции в Тбилиси произошел инцидент
03.06.2018 18:17
На проспекте Руставели в Тбилиси, где собрались представители политических партий, одна из гражданок Нино Давиташвили выразила протест в связи с тем, что рядом с отцом убитого сына стоят политические партии и зарабатывают себе очки.
Заявление Нино Давиташвили вызвало недовольство активистов, находящихся в палатках, поставленных перед зданием парламента. Они стали говорить ей, что она сама партийный активист и агент СГБ. В свою очередь гражданка Нино Давиташвили пояснила, что она никакая не активистка и с первого же дня стоит рядом с Зазой Саралидзе на протестных акциях. Однако, сейчас акции приняли политический характер, что для нее неприемлемо.
Словесное противостояние разрядилось после вмешательства полиции. Полиция вывела упомянутую гражданку с территории.
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