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Заза Саралидзе: Никто мне больше не нужен, остаюсь один на этом поле битвы


03.06.2018   19:42
Мне больше никто не нужен, я остаюсь один на этом поле битвы, — об этом отец несовершеннолетнего, которого убили на улице Хорава Заза Саралидзе заявил в парке Ваке, уходя с акции «Восстановить справедливость без политиков».

Саралидзе покинул акцию в сопровождении Народного защитника Нино Ломджария.

Как рассказал Первому каналу организатор акции Реваз Карчхадзе, на Зазу Саралидзе повлияла Нино Ломджария, и поэтому он решил покинуть территорию.

«Заза пришел поддержать нас, потому что все озвученное здесь является правдой. Что касается Ломджария, в течение всей акции сидела и разговаривала с ним. После этого человек встал и ушел. Прозвучала версия, что его супруге было плохо, но есть и вторая версия, что на него оказали влияние. Плохо звучит, но шансы, что так и было, высоки», — сказал Реваз Карчхадзе.

По словам Народного защитника, Заза Саралидзе пошел домой передохнуть.

«Домой хочет человек, чтобы передохнуть пару минут. Сами они не отпускают его домой. В такое положение можно ставить человека?»- заявила Нино Ломджария.






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