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Вице-президент федерации дзюдо Грузии отправлен в предварительное заключение


03.06.2018   19:48
Суд отправил в предварительное заключение вице-президента Национальной федерации дзюдо Грузии Ломера Жоржолиани, задержанного в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Соответствующее решение Тбилисский городской суд принял сегодня, сообщает Общественное телевидение.

Жоржолиани был задержан 1 июня. В тот день представители федерации дзюдо Грузии устроили драку со стрельбой на проспекте Агмашенебели. По информации СМИ, во время драки Жоржолиани ранил дзюдоиста Иосифа Целаури. Еще двое человек были избиты и госпитализированы. В потасовке также принимали участие члены сборной Варлам Липартелиани и Автандил Чрикишвили.

Причиной драки стала акция протеста, которую спортсмены решили устроить у здания федерации дзюдо. В течение месяца часть дзюдоистов требовала отставки президента федерации Давида Кевхишвили. 2 июня Кевхишвили сообщил, что принял решение покинуть должность.

Следствие по факту продолжается. Предварительное судебное слушание по делу назначено на 25 июля.
В связи с дракой возбуждено уголовное дело по статье «насилие», что наказывается штрафом или общественно полезным трудом сроком от 120 до 180 часов, либо лишением свободы сроком до 1 года.

Задержанному Жоржолиани, который обвиняется в противоправном приобретении-хранении, ношении огнестрельного оружия, грозит штрафом или лишение свободы сроком до двух лет.

Что касается ранения, то уголовное дело возбуждено по статье «умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью», что наказывается исправительными работами сроком до 18 месяцев или ограничением свободы сроком до 3 лет либо лишением свободы сроком от 1 года до 3 лет.






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