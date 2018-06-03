Сборная Грузия, победив в Австрии Мальту, прибыла в Люксембург

03.06.2018 23:21



В игре с Мальтой у Грузии было территориальное и игровое преимущество, но забить гол в ворота соперников удалось лишь на 89-ой минуте: после того,как мальтийцы снесли в своей штрафной площадке Отара Китеишвили, в их ворота был назначен пенальти- мяч соперникам забил капитан сборной Грузии Гурам Кашия. Наша сборная выступала в таком составе: Квасхвадзе, Гегечкори (Хочолава,68), Кашия, Кверквелия, Абурджания (Наваловский,78), Китеишвили (Шергелашвили,90),

Лобжанидзе(Беридзе,68), Чантуришвили(Хараишвили,71), Зивзивадзе (Качарава,71), Двали, Гвилия.



Главный тренер сборной Грузии словацкий специалист Владимир Вайс, оценивая игру команды с Мальтой, сказал, что "сборная Грузии владела преимуществом в течение всего матча"."Пенальти в ворота гостей был стопроцентный, мня порадовал дебютант Китеишвили - хороший футболист и позитивная личность,именно таким должен быть дебютант, желающий утвердиться в составе сборной Грузии".



Касаясь предстоящего 5 июня матча в Люксембурге, Вайс сказал:"Этот соперник чуть более сложный,чем Мальта. В этой встрече у нас в составе будут некоторые изменения, к нам присоединятся ряд игроков, которые не были в матче с Мальтой".



Речь идет о Джабе Канкава, Отаре Какабадзе и Джабе Джигаури. В матче с Люксембурге из-за травмы не сможет сыграть Георгий Чакветадзе.



3 июня днем сборная Грузии прибыла в Люксембург, разместившись в комфортабельной гостинице Alvisse Parc Hotel. Автор этих строк встречал сборную Грузии в отеля, имел возможность побеседовать в игроками и представителями тренерского штаба команды. Футболисты отмечали, что "тщательно готовятся к матчу с Люксембургом". "Сборная Грузии настроена на успешный результат, что очень важно для нашей команды канун предстоящих осенью матчей ЧЕ-2020", - сказал Вако Гвилия.



3 июня вечером сборная Грузии провела первую тренировку в Люксембурге, вторая пройдет 4 июня, а 5 июня в 20.00 местного времени(22.00 тбилисского времени) на стадионе имени олимпийского чемпиона Жозе Бартель (1927-1992) пройдет матч национальных сборных Люксембурга и Грузии. Этот уютный стадион вмещает около девяти тысяч зрителей, ожидается, что на матче 5 июня будет не меньше 6-7 тысяч зрителей.



31 мая сборная Люксембурга провела спарринг-матч с командой Сенегала, игра прошла в присутствии около 5 тысяч зрителей, среди них было несколько сот фанов Сенегала-уроженцев этой страны, проживающих в странах Европы. Матч получился напряженным,красивым,но завершился нулевой ничьей. Игроки сборной Сенегала, которая выступит на ЧМ-2018 в РФ, старались играть без травм, избегая плотных единоборств, но временами показывая прекрасную технику. Сборная Люксембурга также стремилась играть на победу, но результат матча 0:0 ее вполне устроил.



Местные журналисты и поклонники футбола заявляют, что 5 июня сборная Люксембурга будет играть на победу в матче с командой Грузии. Бывший футболист ряда клубов Люксембурга, а затем арбитр национальной категории этой страны Юрий Соловьев (он родился и вырос в Люксембурге, его дед поселился здесь в 1946 году) сказал автору этих строк, что "с молодости был фаном тбилисского "Динамо", помнит о прекрасной победе грузинских футболистов в Кубке обладателей Кубков европейских стран 1981 года". "Что касается матча Люксембург-Грузия, думаю, что Люксембург сделает все для того, чтобы выиграть этот спарринг-матч, надеюсь,что игра будет красивой и сложной",-сказал 53-летний Юрий Соловьев, проявивший хорошие знания об истории и нынешнем дне грузинского футбола.



Сейчас трудно давать прогноз о предстоящем 5 июня матче, фаны сборной Грузии надеются на то, что команда продолжить беспроигрышную серию и c хорошим настроением встретить сентябрь -месяц начала отборочных игр.



Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к с просьбой к уроженцам Грузии,проживающим в Бельгии, Франции, Германии,Люксембурге и близлежащих странах:если у вас есть время и возможность, приезжайте 5 июня в г. Люксембург и поддержите с трибун стадиона имени Жозе Бартель национальную сборную Грузии .



В заключение хотелось бы выразить благодарность пресс-службе Федерации футбола Грузии (ФФГ) и лично пресс-атташе ФФГ Отто Георгадзе за профессиональное внимание и содействие в работе.



Тенгиз Пачкория, из Люксембурга, специально для



На этой фотографии футболисты сборной Грузии и Тенгиз Пачкория в Люксембурге

Фото Хатуны Габиташвили





Национальная футбольная сборная Грузии 3 июня прибыла в Люксембург для проведения здесь 5 июня спарринг-матча со сборной этой страны. С 26 мая сборная Грузии проводила тренировочный сбор в Австрии, где 1 июня сумела одержать на стадионе в г. Швац победу в матче с Мальтой-1:0. Эти соперники для спарринг-матчей были избраны с учетом того, что в сентябре -ноябре сборной Грузии предстоят 6 отборочных матчей ЧЕ-2020 (игры группы 1 Лиги "D"-Лига Наций) с Казахстаном, Латвией и Андоррой-командами, которые по своей силе чуть превосходят или примерно такого уровня, что и вышеназванные спарринг-партнеры.В игре с Мальтой у Грузии было территориальное и игровое преимущество, но забить гол в ворота соперников удалось лишь на 89-ой минуте: после того,как мальтийцы снесли в своей штрафной площадке Отара Китеишвили, в их ворота был назначен пенальти- мяч соперникам забил капитан сборной Грузии Гурам Кашия. Наша сборная выступала в таком составе: Квасхвадзе, Гегечкори (Хочолава,68), Кашия, Кверквелия, Абурджания (Наваловский,78), Китеишвили (Шергелашвили,90),Лобжанидзе(Беридзе,68), Чантуришвили(Хараишвили,71), Зивзивадзе (Качарава,71), Двали, Гвилия.Главный тренер сборной Грузии словацкий специалист Владимир Вайс, оценивая игру команды с Мальтой, сказал, что "сборная Грузии владела преимуществом в течение всего матча"."Пенальти в ворота гостей был стопроцентный, мня порадовал дебютант Китеишвили - хороший футболист и позитивная личность,именно таким должен быть дебютант, желающий утвердиться в составе сборной Грузии".Касаясь предстоящего 5 июня матча в Люксембурге, Вайс сказал:"Этот соперник чуть более сложный,чем Мальта. В этой встрече у нас в составе будут некоторые изменения, к нам присоединятся ряд игроков, которые не были в матче с Мальтой".Речь идет о Джабе Канкава, Отаре Какабадзе и Джабе Джигаури. В матче с Люксембурге из-за травмы не сможет сыграть Георгий Чакветадзе.3 июня днем сборная Грузии прибыла в Люксембург, разместившись в комфортабельной гостинице Alvisse Parc Hotel. Автор этих строк встречал сборную Грузии в отеля, имел возможность побеседовать в игроками и представителями тренерского штаба команды. Футболисты отмечали, что "тщательно готовятся к матчу с Люксембургом". "Сборная Грузии настроена на успешный результат, что очень важно для нашей команды канун предстоящих осенью матчей ЧЕ-2020", - сказал Вако Гвилия.3 июня вечером сборная Грузии провела первую тренировку в Люксембурге, вторая пройдет 4 июня, а 5 июня в 20.00 местного времени(22.00 тбилисского времени) на стадионе имени олимпийского чемпиона Жозе Бартель (1927-1992) пройдет матч национальных сборных Люксембурга и Грузии. Этот уютный стадион вмещает около девяти тысяч зрителей, ожидается, что на матче 5 июня будет не меньше 6-7 тысяч зрителей.31 мая сборная Люксембурга провела спарринг-матч с командой Сенегала, игра прошла в присутствии около 5 тысяч зрителей, среди них было несколько сот фанов Сенегала-уроженцев этой страны, проживающих в странах Европы. Матч получился напряженным,красивым,но завершился нулевой ничьей. Игроки сборной Сенегала, которая выступит на ЧМ-2018 в РФ, старались играть без травм, избегая плотных единоборств, но временами показывая прекрасную технику. Сборная Люксембурга также стремилась играть на победу, но результат матча 0:0 ее вполне устроил.Местные журналисты и поклонники футбола заявляют, что 5 июня сборная Люксембурга будет играть на победу в матче с командой Грузии. Бывший футболист ряда клубов Люксембурга, а затем арбитр национальной категории этой страны Юрий Соловьев (он родился и вырос в Люксембурге, его дед поселился здесь в 1946 году) сказал автору этих строк, что "с молодости был фаном тбилисского "Динамо", помнит о прекрасной победе грузинских футболистов в Кубке обладателей Кубков европейских стран 1981 года". "Что касается матча Люксембург-Грузия, думаю, что Люксембург сделает все для того, чтобы выиграть этот спарринг-матч, надеюсь,что игра будет красивой и сложной",-сказал 53-летний Юрий Соловьев, проявивший хорошие знания об истории и нынешнем дне грузинского футбола.Сейчас трудно давать прогноз о предстоящем 5 июня матче, фаны сборной Грузии надеются на то, что команда продолжить беспроигрышную серию и c хорошим настроением встретить сентябрь -месяц начала отборочных игр.Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к с просьбой к уроженцам Грузии,проживающим в Бельгии, Франции, Германии,Люксембурге и близлежащих странах:если у вас есть время и возможность, приезжайте 5 июня в г. Люксембург и поддержите с трибун стадиона имени Жозе Бартель национальную сборную Грузии .В заключение хотелось бы выразить благодарность пресс-службе Федерации футбола Грузии (ФФГ) и лично пресс-атташе ФФГ Отто Георгадзе за профессиональное внимание и содействие в работе., из Люксембурга, специально для Грузия Online На этой фотографии футболисты сборной Грузии и Тенгиз Пачкория в ЛюксембургеФото Хатуны Габиташвили











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

