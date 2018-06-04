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Мэр Тбилиси призывает машинистов немедленно вернуться к рабочим местам


04.06.2018   11:27
Призываю машинистов метро подчиниться решению суда, не ставить собственные интересы выше интересов всего города и закона и немедленно вернуться к рабочим местам, не допустить, чтобы их необдуманные решения нанесли ущерб городу и населению, — об этом на специальном брифинге заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Я, как мэр Тбилиси, который в ответе перед более 24000 сотрудниками и полутора миллиона жителями столицы, с полной ответственностью заявляю, не допущу, чтобы население Тбилиси понесло убытки из-за шантажа и неясного, полностью необоснованного ультиматума.

То, что сегодня станции метро не работают и не служат перевозу пассажиров, можно оценить как шантаж в отношении собственных сограждан.

Что касается зарплат машинистов метро, у меня на руках документ, в котором приводится зарплата машинистов и количество разных надбавок, которые больше зарплаты сотрудников патруля, бригады скорой помощи, спасателей, пожарных.

Думаю, у населения есть право знать, что происходило в процессе переговоров – т.н. защитники своих трудовых прав указывали нам и ставили условие, чтобы их зарплата увеличилась на 45% за счет увеличения стоимость проезда в метро. Для нас это категорически неприемлемо.

Хочу напомнить, что решением суда, машинисты ограничены в праве на забастовку. Таким образом, с их стороны имеет место противозаконное действие.

Мэр Тбилиси передал журналистам и документ о зарплате машинистов.






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