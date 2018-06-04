Каладзе: То, что сегодня метро не работает, можно оценить как шантаж в отношении собственных сограждан

04.06.2018 11:29 Я, как мэр Тбилиси, который в ответе перед более 24000 сотрудниками и полутора миллиона жителями столицы, с полной ответственностью заявляю, не допущу, чтобы население Тбилиси понесло убытки из-за шантажа и неясного, полностью необоснованного ультиматума, — об этом на специальном брифинге заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



«То, что сегодня станции метро не работают и не служат перевозу пассажиров, можно оценить как шантаж в отношении собственных сограждан.



Я не раз говорил и еще раз повторю, что в мэрии муниципалитета Тбилиси трудоустроены более 24000 сотрудников, которые выполняют важнейшую для нашей столицы работу. Труд каждого из них является ответственным и ценным. Недопустимо, чтобы на основании шантажа мэрия принимала несправедливые и неравные решения. В противном случае, я не буду прав перед педагогами детских садов, сотрудниками бригад скорой помощи, службы по очистке или представителей других структур, которые в течение 24 часов заботятся о Тбилиси и тбилисцах», — отметил Каха Каладзе.















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