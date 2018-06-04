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В период забастовки машинистов метро, муниципальные автобусы будут ездить бесплатно


04.06.2018   11:30
В период забастовки машинистов метро, муниципальные автобусы будут ездить бесплатно, — об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил на специальном брифинге сегодня.

«Хочу принести извинения населению Тбилиси за дискомфорт, так как текущая забастовка напрямую направлена на ухудшение условий жизни населения. Мы приняли решение, чтобы в период забастовки весь муниципальный транспорт города (имею в виду муниципальные автобусы) обслуживали население бесплатно. Вместе с тем, к текущим потокам автобусов мы добавим существующие резервы», — заявил Каха Каладзе.

Мэр Тбилиси призвал машинистов метро подчинятся решению суда и немедленно вернуться к рабочим местам.






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