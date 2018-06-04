Бастующие машинисты тбилисского метрополитена требуют встречи с мэром Тбилиси

04.06.2018 11:34 Машинисты тбилисского метрополитена проводят акцию на улице Водоканала. Они требуют повышения зарплат. Как заявил один из машинистов Эмзар Барбакадзе, информация о том, что у них высокая зарплата, не соответствует действительности.



Как заявляют участники акции, фиксированная зарплата составляет 1000- 1060 лари, но на руки они получают 800 лари. Они требуют встречи с представителями столичной мэрии.



«Мы начали забастовку вчера в 15:00. Мы голодаем. Ответа пока не видно, никто на встречу не приходит, чтобы поговорить. Удивляюсь, почему распространяют информацию, якобы у нас высокая зарплата. Господин Кахи, приходите лично и мы расскажем детально. От нас не исходило требование поднять зарплату за счет повышения тарифа. Откуда вы это берете!? Нас не радует забастовка, но мы вынуждены это делать. Сколько лет уже прошло, как мы говорим о зарплатах? Мы об этом говорим с 2013 года. На сегодняшний день зарплата машинистов составляет 6 лари и 92 тетри в час, мы требуем поднять ее до 10 лари», - заявил Эмзар Барбакадзе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

