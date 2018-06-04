Грузинского сумоиста с почестями встретили в тбилисском аэропорту

04.06.2018 13:40 Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) прилетел в Грузию. Его встречали многочисленные болельщики в Тбилисском международном аэропорту, которые поздравили борца с получением почетного титула «одзеки».



Совет директоров Японской ассоциации сумо официально присвоила Тотиносину этот статус. 30-летний спортсмен стал третьим европейцем и первым грузином, получившим это престижное звание.



Ассоциация приняла это решение о повышении ранга для Тотиносина после нескольких дней обсуждений. На официальной церемонии Леван Горгадзе заявил членам ассоциации, что с почтением принимает этот титул и продолжит работать, «чтобы стать примером для других сумоистов».





В последнем турнире Тотиносин одержал победу в 13 из 15 состязаниях. Кроме того, на последних трех турнирах он добился 37 побед. Для повышения титула ему необходимо было набрать 33 победы.



Европейцами - обладателями титула «одзэки» также являются болгарин Кацунори Котоосю (Калоян Андо) и эстонец Баруто Кайто (Кайдо Хёвельсон).















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