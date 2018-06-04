Машинисты тбилисского метро: Мэр Тбилиси старается ввести население в заблуждение

04.06.2018 14:31 Бастующие сотрудники тбилисского метрополитена отвечают на заявление градоначальника, где Каха Каладзе обвинил машинистов метро в шантаже.



По словам машинистов, мэр Тбилиси старается ввести население в заблуждение. Сотрудники метро выражают готовность к переговорам. Они отзываются также на информацию о зарплате, распространенную мэрией, и заявляют, что оклад машиниста составляет не 1800, а 1200 лари.



"Мы не говорим на языке шантажа, каждую минуту, и каждую секунду мы готовы сесть за стол переговоров, и пойти на уступки. Мы не стараемся создавать проблему обществу, мы всегда просили, чтобы нашли средства для надбавок из зарплаты, ограничили себе надбавки, премии, и из тех средств увеличили зарплату.



Наша зарплата, оказывается, от 1400 до 1800 лари. Зарплата машиниста составляет 1093 лари, плюс надбавка 55 лари за вредные условия работы, и часы за ночную работу 31,60 лари, что получается до 1200 лари на руку"- заявил машинист метро Нугзар Гагуа.



По заявлению машинистов, они не требовали повышения стоимости за проезд. По заявлению сотрудников метро, они требуют 45% увеличения зарплаты, и возвращения к отметке зарплаты 2013 года.



"Мы требуем поставить зарплату на той отметке, что была в 2013 году, произошла инфляция, обесценивание, и это не является повышением зарплаты"- говорит сотрудница метро Хатуна Читаишвили.



Вчера машинисты метро начали забастовку и голодовку, что сегодня, 4 июня, вызвало остановку метро. Забастовка связана с увеличением зарплаты. Машинисты метро требуют, чтобы их должностной оклад увеличили на 45%.



Тбилисская транспортная компания дважды обжаловала в суде право машинистов на забастовку. Последним решением суда машинистам приостановили право на забастовку на неопределенное время. Несмотря на это, метро бастует.



Транспортная компания призывает машинистов к соблюдению закона. Из-за забастовки машинистов метрополитена передвижение на общественном транспорте бесплатное. По заявлению мэра Тбилиси, забастовка машинистов метро является шантажом граждан и мэрии. По его же словам, зарплата машинистов метро колеблется с 1400 до 1800 лари.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

