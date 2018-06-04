Грузинский сумоист Леван Горгадзе вернулся в Тбилиси

04.06.2018 14:50 Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин Цуёси, сегодня вернулся в Тбилиси из Японии после годичного перерыва.



30-летнему Горгадзе Японская федерация сумо на прошлой неделе присвоила титул одзэки — он стал третьим европейцем и первым грузином в мире, получившим это престижное звание. Это второй по значимости среди профессионалов сумо титул после ёкодзуна.



Сейчас действующих одзэки всего трое. Тотиносин — второй в истории обладатель этого титула среди выходцев из бывших советских республик. Первым восемь лет назад стал эстонец Баруто Кайто.



Этот год стал очень успешным для Левана Горгадзе – в январе он стал обладателем Кубка Императора, а также стал вице — чемпионом весеннего турнира сумо — Нацу басё.



В Тбилисском аэропорту Левана Горгадзе встретили сотни фанатов, друзья и родственники. Леван Горгадзе впервые встретился со своей дочерью Анастасией, которая родилась, пока он находился в Японии.



«Прошел один год с тех пор, как я был в Грузии и вы меня очень тронула. Я очень счастлив сегодня, вы делаете меня сильнее», — сказал Тотиносин болельщикам.



Сегодня вечером Горгадзе ожидает торжественная встреча в его родном селе Дзегви Мцхетского района, которую устраивает семья и министерство культуры и спорта Грузии.















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