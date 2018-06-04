Саралидзе: Я не буду встречаться с Георгием Квирикашвили один, пусть не ставят мне ультиматумы

04.06.2018 15:23 Я не буду встречаться с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили один, — об этом отец убитого на улице Хорава несовершеннолетнего Заза Саралидзе заявил у здания администрации правительства.



На вопрос журналистов – зайдет ли он на встречу вместе с политиками, Заза Саралидзе отметил, что политики не причем.



«Заходим мы – люди, все политики, все родители убитых детей. Я очень прошу их, пусть не ставят мне ультиматумы, что значит – один, я тут не говорю только от имени моего сына. Рядом со мной Малхаз Мачаликашвили и все родители убитых детей. Я буду ждать их решения один час. Если меня не пустят, до свидания! Я не буду встречаться с премьер-министром один, я просил и упрашивал их шесть месяцев», — заявил Заза Саралидзе.



Вместе с тем, Саралидзе призвал журналистов присутствовать на встрече без камер и микрофонов.



«Выкидывайте эти камеры и тоже заходите, если хотите. Я буду ждать час», — обратился Саралидзе к журналистам.















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