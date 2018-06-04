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Заза Саралидзе и Малхаз Мачаликашвили пришли на встречу с премьер-министром
04.06.2018 16:02
Заза Саралидзе, вместе с адвокатом и Народным защитником, пришел на встречу с премьер-министром.
Об этом сообщает журналист Первого канала.
В администрацию правительства зашел и Малхаз Мачаликашвили вместе с адвокатом.
Саралидзе и Мачаликашвили не делали комментариев перед встречей.
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