Заза Саралидзе и Малхаз Мачаликашвили пришли на встречу с премьер-министром

04.06.2018 16:02 Заза Саралидзе, вместе с адвокатом и Народным защитником, пришел на встречу с премьер-министром.



Об этом сообщает журналист Первого канала.



В администрацию правительства зашел и Малхаз Мачаликашвили вместе с адвокатом.



Саралидзе и Мачаликашвили не делали комментариев перед встречей.















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