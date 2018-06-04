Проживающие в Филадельфии грузины высказали солидарность Зазе Саралидзе

04.06.2018 16:04 Проживающие в Филадельфии эмигранты высказывают солидарность Зазе Саралидзе и провели акцию в его поддержку.



По словам участников акции, этим они высказывают поддержку родителям погибших подростков на улице Хорава.



«Мы собрались вместе как сыны, как друзья, как единомышленники во время беды, как истинные христиане и как многострадальные сыны Грузии. Сила в единстве», — заявили эмигранты.















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