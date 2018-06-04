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Стрелявший из пистолета хулиган ранил кассиршу магазина в Тбилиси
04.06.2018 16:40
Мужчина средних лет открыл сегодня утром неприцельную стрельбу из пистолета на улице Долидзе в центре Тбилиси. Пуля срикошетила и ранила кассиршу расположенного неподалеку продуктового магазина. К счастью, ранение в ногу оказалось нетяжким.
Как сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД, стрелявший задержан.
Уголовное дело возбуждено в связи с противоправным приобретением, хранением и ношением огнестрельного оружия, а также по статье «хулиганство». Стрелку грозит до 2 лет тюрьмы.
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