Стрелявший из пистолета хулиган ранил кассиршу магазина в Тбилиси

04.06.2018 16:40 Мужчина средних лет открыл сегодня утром неприцельную стрельбу из пистолета на улице Долидзе в центре Тбилиси. Пуля срикошетила и ранила кассиршу расположенного неподалеку продуктового магазина. К счастью, ранение в ногу оказалось нетяжким.



Как сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД, стрелявший задержан.



Уголовное дело возбуждено в связи с противоправным приобретением, хранением и ношением огнестрельного оружия, а также по статье «хулиганство». Стрелку грозит до 2 лет тюрьмы.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

