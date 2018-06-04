Трое граждан Грузии пострадали в драке в немецком лагере мигрантов

04.06.2018 17:35 Трое граждан Грузии получили ножевые ранения в результате массовой драки в лагере мигрантов в немецком Дрездене. Об этом сообщают сегодня грузинские СМИ со ссылкой на немецкую прессу.

Драка произошла накануне по неизвестной причине. Сначала в ней участвовали 20 человек, затем их число возросло до 60.



Серьезные повреждения получил 47-летний гражданин Грузии, двое других отделались легкими повреждениями.



По итогам происшествия полиция задержала 15 человек. Всех их отпустили после допроса. Зачинщиками драки считаются двое ливийцев и один 29-летний уроженец Грузии. Они обвиняются в нарушении порядка и нанесении тяжких телесных повреждений.



"Новости-Грузия"











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