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Заза Саралидзе дает правительству срок на конкретные шаги до 10 июня


04.06.2018   19:33
Отец убитого на улице Хорава несовершеннолетнего Заза Саралидзе дает правительству срок на конкретные шаги до 10 июня. Об этом он заявил журналистам после встречи с премьер-министром Георгием Квирикашвили.

По его словам, он остается абсолютно на той же позиции.

«Если не будут сделаны конкретные шаги, остаюсь абсолютно на той же позиции, что система должна быть разрушена», — заявил Саралидзе.

По словам Зазы Саралидзе, у властей есть срок до 10 июня.

«Должны быть задержаны абсолютно все лица, которые были убийцами; кто совершил преступление; следователи, совершившие преступления; прокуроры, совершившие преступления; покровители этих прокуроров; кто покрывал генпрокурора и абсолютно все», — заявил Заза Саралидзе.

По его словам, он будет следить за тем, какие шаги сделают власти в течение 10 дней, однако параллельно акции будут продолжаться.

«Я посмотрю на конкретные шаги в течение 10 дней. У меня та же позиция, я не планирую идти домой. У меня та же позиция и в эту минуту и до конца. Конечно, параллельно будут продолжаться акции», — заявил Заза Саралидзе.

На вопрос – какое окончательное слово сказал ему премьер, Саралидзе ответил, что по словам Георгия Квирикашвили, существенного значения не будет иметь, уйдет ли он в отставку.

«В качестве окончательного слово он сказал мне, что существенного значения не будет иметь, уйдет ли он в отставку, но у нас есть конкретные требования в связи с отставкой, если до 10 числа мы не увидим конкретных шагов, отсюда же буду призывать абсолютно всех, всю Грузию», — заявил Саралидзе.

Заза Саралидзе сегодня встретился с премьер-министром Георгием Квирикашвили. На встрече присутствовали министр внутренних дел Георгий Гахария, народный защитник Нино Ломджария, глава администрации правительства Шалва Тадумадзе, адвокат семьи Саралидзе Нестан Лондаридзе и супруга Зазы Саралидзе.






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