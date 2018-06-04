Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинскому сумоисту Тотиносину присвоено звание Рыцаря спорта


04.06.2018   22:00
Парламент Грузии сегодня посетил обладатель Кубка Императора, грузинский сумоист, одзэки Леван Горнадзе (Тотиносин), которого принял председатель парламента Ираклий Кобахидзе.

От имени парламента Ираклий Кобахидзе передал Левану Горгадзе «Витязя в тигровой шкуре» и коллекционную монету, выпущенную Национальным банком в связи со 100-летием восстановления независимости Грузии.

«Сегодня в парламенте мы приняли нашего именитого спортсмена Тотиносина, который действительно является нашим послом в Японии. Каждого из нас очень обрадовал тот огромный успех, которого добился наш именитый спортсмен. С 90-ых годов я смотрю сумо и тогда я даже не мог представить, что в один прекрасный день, наш соотечественник может выиграть такой большой турнир. Эта была очень большая радость для каждого из нас и я горжусь, что сегодня в парламенте мы принимаем Тотиносина. Он – пример для подражания для каждого ребенка, нашего будущего поколения, пример того, как можно трудом достичь огромных высот и я хочу поблагодарить его за это», — заявил Ираклий Кобахидзе.

Председатель парламента пожелал Левану Горгадзе будущих успехов и пожелал победы.

«Меня встретили в аэропорте с очень большими эмоциями. Я действительно не ждал, что меня встретит столько людей. Я очень рад, и что самое главное, мой сын родился семь месяцев назад, и сегодня впервые я держал его в руках в аэропорту. Я счастлив. Сегодня я счастлив и тем, что мне присвоили статус Рыцаря. Благодарю вас за это. В будущем буду стараться нести звание Рыцаря так, чтобы добиться йокудзуна», — заявил Леван Горгадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В рейтинге инфраструктуры Грузия занимает 76-е месте среди 136 стран
Президенты Турции и Грузии обсудили важность газопровода TANAP
Ингури ГЭС возобновила работу
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Признание Сирией Абхазии и Цхинвальского региона нарушает нормы международного права - ПА ООН
В Женевском офисе ООН состоялась пресс-конференция по вопросу признания Сирией оккупированных регионов Грузии
Армянские НПО требуют расследования информации о пересечении армянской границы с абхазским паспортом
Посольство Великобритании: «ConIFA-2018» не официальное мероприятие и не можем вмешаться в его менеджмент
Азербайджан осудил признание Сирией независимости оккупированных территорий Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
На акции грузинских дзюдоистов из огнестрельного оружия ранен борец-ветеран
Патриархия ГПЦ опубликовала заявление в связи с делом об убийстве несовершеннолетних
МВД Грузии заявило о новых обстоятельствах расследования дела об убийстве подростков
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна