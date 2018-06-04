Грузинскому сумоисту Тотиносину присвоено звание Рыцаря спорта

04.06.2018 22:00 Парламент Грузии сегодня посетил обладатель Кубка Императора, грузинский сумоист, одзэки Леван Горнадзе (Тотиносин), которого принял председатель парламента Ираклий Кобахидзе.



От имени парламента Ираклий Кобахидзе передал Левану Горгадзе «Витязя в тигровой шкуре» и коллекционную монету, выпущенную Национальным банком в связи со 100-летием восстановления независимости Грузии.



«Сегодня в парламенте мы приняли нашего именитого спортсмена Тотиносина, который действительно является нашим послом в Японии. Каждого из нас очень обрадовал тот огромный успех, которого добился наш именитый спортсмен. С 90-ых годов я смотрю сумо и тогда я даже не мог представить, что в один прекрасный день, наш соотечественник может выиграть такой большой турнир. Эта была очень большая радость для каждого из нас и я горжусь, что сегодня в парламенте мы принимаем Тотиносина. Он – пример для подражания для каждого ребенка, нашего будущего поколения, пример того, как можно трудом достичь огромных высот и я хочу поблагодарить его за это», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Председатель парламента пожелал Левану Горгадзе будущих успехов и пожелал победы.



«Меня встретили в аэропорте с очень большими эмоциями. Я действительно не ждал, что меня встретит столько людей. Я очень рад, и что самое главное, мой сын родился семь месяцев назад, и сегодня впервые я держал его в руках в аэропорту. Я счастлив. Сегодня я счастлив и тем, что мне присвоили статус Рыцаря. Благодарю вас за это. В будущем буду стараться нести звание Рыцаря так, чтобы добиться йокудзуна», — заявил Леван Горгадзе.















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