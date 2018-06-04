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Права на показ грузинского анимационного фильма «Джино» продано в Японии, Корее, Франции, Испании и США
04.06.2018 23:03
Права на показ грузинского анимационного фильма «Джино» продано в Японии, Корее, Франции, Испании и США. Информацию распространяет Национальный киноцентр.
По данным центра, стороны уже подписали контракт. Дистрибуция «Джино» начнется совсем скоро, расписание показов завершит кинотеатр «Дисней» в Лос-Анжелесе.
«Джино» —грузинская 3D анимация Давида Кикнавелидзе, которая была создана при содействии Национального киноцентра.
Она рассказывает о приключениях жабы Джино и ее соседей, который из-за строительства вокруг озера вынуждены забыть о разных взглядах и вместе бороться за общее дело – спасения дома.
Анимация получила множество наград.
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