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Тбилисский метрополитен не будет работать и сегодня
05.06.2018 11:08
Метрополитен Тбилиси остановлен и сегодня, а муниципальный транспорт в городе будет вновь обслуживать пассажиров бесплатно.
Накануне ночью между мэром Тбилиси и машинистами состоялась встреча, которая завершилась без конкретного результата.
Как заявил один из машинистов, для них не приемлемо предложение мэрии Тбилиси о том, что обсуждение в связи с увеличением зарплат начнется с 2019 года.
Машинисты остаются на территории депо в Глдани и продолжают протест.
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