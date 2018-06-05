Тбилисский метрополитен не будет работать и сегодня

05.06.2018 11:08 Метрополитен Тбилиси остановлен и сегодня, а муниципальный транспорт в городе будет вновь обслуживать пассажиров бесплатно.



Накануне ночью между мэром Тбилиси и машинистами состоялась встреча, которая завершилась без конкретного результата.



Как заявил один из машинистов, для них не приемлемо предложение мэрии Тбилиси о том, что обсуждение в связи с увеличением зарплат начнется с 2019 года.



Машинисты остаются на территории депо в Глдани и продолжают протест.















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