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В селе Шиндиси начали устанавливать мемориальные скульптуры героически погибших 17 грузинских солдат
05.06.2018 13:05
Проект под названием «Герои Шиндиси» продолжается. На месте гибели 17 грузинских солдат в селе Шиндиси Горийского района во время Августовской войны 2008 года начали устанавливать их мемориальные скульптуры.
Рядом с мемориалом «Героям Шиндиси» уже появилась бронзовая статуя первого героя, над которой работает скульптор Нугзар Чавчавадзе. По информации автора проекта Эдмонда Минашвили, отлить 17 статуй из бронзы весом в 20 тонн планируется приблизительно через 6 месяцев.
Последний этап проекта «Герои Шиндиси» — открытие музея Августовской войны.
Стоит отметить, что проект предусматривает и издание книги под таким же названием, в которую войдут биографии солдат сенакской второй бригады, погибших в Августовской войне и воспоминания близких. Чтобы написать книгу, Эдмонд Минашвили в течение нескольких дней жил в их семьях и собирал материалы.
По информации автора проекта, уже завершена работа над художественным фильмом «Герои Шиндиси». Над фильмом работал режиссер Дито Цинцадзе. Увидеть его можно будет в ближайшем будущем.
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