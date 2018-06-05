Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В селе Шиндиси начали устанавливать мемориальные скульптуры героически погибших 17 грузинских солдат


05.06.2018   13:05
Проект под названием «Герои Шиндиси» продолжается. На месте гибели 17 грузинских солдат в селе Шиндиси Горийского района во время Августовской войны 2008 года начали устанавливать их мемориальные скульптуры.

Рядом с мемориалом «Героям Шиндиси» уже появилась бронзовая статуя первого героя, над которой работает скульптор Нугзар Чавчавадзе. По информации автора проекта Эдмонда Минашвили, отлить 17 статуй из бронзы весом в 20 тонн планируется приблизительно через 6 месяцев.

Последний этап проекта «Герои Шиндиси» — открытие музея Августовской войны.

Стоит отметить, что проект предусматривает и издание книги под таким же названием, в которую войдут биографии солдат сенакской второй бригады, погибших в Августовской войне и воспоминания близких. Чтобы написать книгу, Эдмонд Минашвили в течение нескольких дней жил в их семьях и собирал материалы.

По информации автора проекта, уже завершена работа над художественным фильмом «Герои Шиндиси». Над фильмом работал режиссер Дито Цинцадзе. Увидеть его можно будет в ближайшем будущем.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Кумсишвили: Туризм в нашу экономику приносит столько же, сколько весь экспорт, включая реэкспорт
В Грузии пройдет масштабный фестиваль электронной музыки «Anaklia Echowaves»
Кто создает больше всех рабочих мест в Грузии – топ-10
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
МИД Грузии: принцип домино с Абхазией и Цхинвальским регионом не сработает
Жительница Иванова, которая хотела поехать в Абхазию, стала жертвой мошенников
Еще одна россиянка попалась на уловку отдохнуть в Абхазии
Грузино-абхазский дуэт стал победителем теннисного турнира в Португалии
Канада осуждает признание Асадом Абхазии и «Южной Осетии»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
За 5 месяцев 2018 года товарооборот Азербайджана с ЕС превысил $5 млрд
Балаян: Договоренности о встрече Пашиняна и Алиева пока нет
МИД Армении: Договор с Евросоюзом вступил в силу на 80%
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна