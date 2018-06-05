В Светицховели состоялось венчание грузинской царской супружеской пары

05.06.2018 14:32 3 июня в мцхетском кафедральном соборе Светицховели состоялось венчание грузинской царской супружеской пары – проживающих в Европе царевича Иоанна Багратиони и его избранницы, известной модели Кристины Дзидзигури, сообщает kvirispalitra.ge.



По завершении ритуала венчания нововенчанных и приглашённых гостей ждал торжественный ужин в мцхетском ресторане «Шато Мухрани». Царевич Иоанн и царевна Кристина уже 4 года состоят в супружеских отношениях, гражданский брак они оформили в Испании, но обвенчаться решили в Грузии.



Успешная модель, Кристина Дзидзигури является лицом французского парфюмерного дома «Диор», а до отъезда из Грузии была солисткой знаменитого ансамбля грузинских танцев и песнопений «Эрисиони»; в 2008 году стала обладательницей титула «вице-мисс-Грузия».



По словам Кристины Дзидзигури, Хуан (Иоанн) очень заботливый и отзывчивый супруг, и часто радует её подарками. «Мне особенно дорого подаренное супругом ожерелье, которое он преподнёс мне после знакомства во Франции, в знак того, что убеждён в своих чувствах ко мне», - сказала Кристина Дзидзигури в одном из интервью.



Хуан (Иоанн) Багратиони является потомком царя Ираклия II, подписавшего Георгиевский трактат с Российской империей; в жилах грузинского царевича течёт и кровь европейских монархов. Детство Хуан (Иоанн) провёл в Мадриде, повзрослев, жил в Испании и Великобритании, а в конце концов поселился в Париже. Царевич уже был женат, это – его второй брак.



«Наши общие знакомые говорили, что Кристина будет мне хорошим другом, лучше познакомит и сблизит с Грузией и грузинами, но когда я её увидел, мне захотелось большего, чем просто дружба», - поведал грузинский царевич в одном из интервью.



Торжественный пир возглавил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, принявший нововенчанных и гостей – представителей семьи Багратиони и членов других королевских семей, приезд которых был связан с венчанием Иоанна и Кристины Багратиони в Светицховели.



Предстоятель Грузинской Православной Церкви и его престолоблюститель, митрополит Сенакский и Чкороцкуйский Шио (Муджири), пожелали молодой супружеской паре счастья.















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