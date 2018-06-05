Давид Гургулия попал в список 10 молодых режиссеров на кинофестивале в Карловых Варах

05.06.2018 15:28 В программе FUTURE FRAMES международной сети в поддержку европейского кино (EFP) на кинофестивале в Карловых Варах отобрали 10 молодых режиссеров.



Среди них попал и грузин Давид Гургулия. Информацию об этом распространяет Национальный киноцентр.



Грузинский режиссер предстанет на фестивале с проектом «Диалект».



Программа EFP на кинофестивале в Карловых Варах проходит в четвертый раз.















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