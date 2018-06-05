|
|
Давид Гургулия попал в список 10 молодых режиссеров на кинофестивале в Карловых Варах
05.06.2018 15:28
В программе FUTURE FRAMES международной сети в поддержку европейского кино (EFP) на кинофестивале в Карловых Варах отобрали 10 молодых режиссеров.
Среди них попал и грузин Давид Гургулия. Информацию об этом распространяет Национальный киноцентр.
Грузинский режиссер предстанет на фестивале с проектом «Диалект».
Программа EFP на кинофестивале в Карловых Варах проходит в четвертый раз.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна