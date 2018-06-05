Народный защитник призвала бастующих машинистов метро к переговорам с властями

05.06.2018 16:15 Право на забастовку гарантировано конституцией - так прокомментировала Народный защитник Нино Ломджария проходящую второй день в Грузии забастовку машинистов метрополитена, которые требуют повышения зарплаты.



Как заявила Омбудсмен, она, как народный защитник, который осуществляет надзор над защитой конституционных прав в стране, видит свою роль в том, чтобы ни одно публичное ведомство, либо компания не нарушала права на забастовку.



Как отметила Нино Ломджария, суд принял беспрецедентное решение в связи с машинистами метро. По ее словам, суд сказал, что право на забастовку может, фактически, быть отсрочено бессрочно, что противоречит трудовому законодательству.



«Думаю, это было неверным решением в отношении трудовых прав. Народный защитник подготовит мнение друга суда и представит суду на этапе рассмотрения. Также я заявила им, что у переговоров нет никакой альтернативы. Чтобы забастовка не вышла за пределы закона, они должны найти консенсус путем переговоров», — заявила Нино Ломджария.















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