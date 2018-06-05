Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Народный защитник призвала бастующих машинистов метро к переговорам с властями


05.06.2018   16:15
Право на забастовку гарантировано конституцией - так прокомментировала Народный защитник Нино Ломджария проходящую второй день в Грузии забастовку машинистов метрополитена, которые требуют повышения зарплаты.

Как заявила Омбудсмен, она, как народный защитник, который осуществляет надзор над защитой конституционных прав в стране, видит свою роль в том, чтобы ни одно публичное ведомство, либо компания не нарушала права на забастовку.

Как отметила Нино Ломджария, суд принял беспрецедентное решение в связи с машинистами метро. По ее словам, суд сказал, что право на забастовку может, фактически, быть отсрочено бессрочно, что противоречит трудовому законодательству.

«Думаю, это было неверным решением в отношении трудовых прав. Народный защитник подготовит мнение друга суда и представит суду на этапе рассмотрения. Также я заявила им, что у переговоров нет никакой альтернативы. Чтобы забастовка не вышла за пределы закона, они должны найти консенсус путем переговоров», — заявила Нино Ломджария.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Золотая Корона стала лидером на рынке денежных переводов в Грузии
Азербайджан планирует ускорить проверку пассажиров и грузов на границе с Грузией
Компания «Балтика» предоставила право на производство и продажу пива Holsten в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жертвой абхазских мошенников стала пожилая россиянка
Предлагавшие отдых в Абхазии мошенники «надули» жительниц Тамбова
МИД Грузии: принцип домино с Абхазией и Цхинвальским регионом не сработает
Жительница Иванова, которая хотела поехать в Абхазию, стала жертвой мошенников
Еще одна россиянка попалась на уловку отдохнуть в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
МИД Армении: Отношения между Ереваном и Тбилиси четкие и прозрачные
Полковник полиции пытался получить пост главы МВД Дагестана за два миллиона долларов
Председатель Кассационного суда Армении подал в отставку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна