Машинисты тбилисского метро согласны на увеличение зарплат с 2019 года

05.06.2018 17:36 Если между сторонами документально будет оформлено соглашение, что с первого января 2019 года нам повысят зарплату, мы возобновим работу завтра с утра, — об этом журналистам заявил бастующий машинист метро Заза Барбакадзе.



По его словам, по этому вопросу существует коммуникация между машинистами и представителями мэрии.



«Мы никогда не ставили вопрос, чтобы зарплату повысили сегодня же. Однако должен быть составлен подписанный документ, чтобы в январе 2019 года было то, чего мы требуем. Вчера пришли мэр и вице-мэр к бастующим и объяснили им текущую ситуацию и народ понял. Однако народ требует подписанного документа. Если это соглашение будет достигнуто в ближайший период, метро обязательно заработает завтра с утра. Однако не думаю, что с 06:00 утра, так как машинисты голодают и им необходим отдых», — заявил Заза Барбакадзе.



По его словам, если соглашение будет достигнуто, работа метро возобновится с 08:00 утра завтра.



«Все машинисты информированы об этом, так как некоторые и в эти минуты находятся здесь, некоторые сидят в машине, когда будет достигнуто соглашение, все будут информированы», — отметил Барбакадзе.



Тбилисский метрополитен остановлен уже два дня.















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