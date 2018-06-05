Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Машинисты тбилисского метро согласны на увеличение зарплат с 2019 года


05.06.2018   17:36
Если между сторонами документально будет оформлено соглашение, что с первого января 2019 года нам повысят зарплату, мы возобновим работу завтра с утра, — об этом журналистам заявил бастующий машинист метро Заза Барбакадзе.

По его словам, по этому вопросу существует коммуникация между машинистами и представителями мэрии.

«Мы никогда не ставили вопрос, чтобы зарплату повысили сегодня же. Однако должен быть составлен подписанный документ, чтобы в январе 2019 года было то, чего мы требуем. Вчера пришли мэр и вице-мэр к бастующим и объяснили им текущую ситуацию и народ понял. Однако народ требует подписанного документа. Если это соглашение будет достигнуто в ближайший период, метро обязательно заработает завтра с утра. Однако не думаю, что с 06:00 утра, так как машинисты голодают и им необходим отдых», — заявил Заза Барбакадзе.

По его словам, если соглашение будет достигнуто, работа метро возобновится с 08:00 утра завтра.

«Все машинисты информированы об этом, так как некоторые и в эти минуты находятся здесь, некоторые сидят в машине, когда будет достигнуто соглашение, все будут информированы», — отметил Барбакадзе.

Тбилисский метрополитен остановлен уже два дня.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Золотая Корона стала лидером на рынке денежных переводов в Грузии
Азербайджан планирует ускорить проверку пассажиров и грузов на границе с Грузией
Компания «Балтика» предоставила право на производство и продажу пива Holsten в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жертвой абхазских мошенников стала пожилая россиянка
Предлагавшие отдых в Абхазии мошенники «надули» жительниц Тамбова
МИД Грузии: принцип домино с Абхазией и Цхинвальским регионом не сработает
Жительница Иванова, которая хотела поехать в Абхазию, стала жертвой мошенников
Еще одна россиянка попалась на уловку отдохнуть в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
МИД Армении: Отношения между Ереваном и Тбилиси четкие и прозрачные
Полковник полиции пытался получить пост главы МВД Дагестана за два миллиона долларов
Председатель Кассационного суда Армении подал в отставку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна