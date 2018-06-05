Пользователи грузинского фейсбука «заhahaкали» заявление премьер-министра

05.06.2018 21:13 Более тысячи пользователи грузинского фейсбука поставили реакцию «Haha» на сегодняшнее заявление премьер-министра страны в социальной сети.



Таким образом они выразили свое несогласие с позицией Георгия Квирикашвили, который в своем заявлении подверг критике неправительственные правозащитные организации.



Спустя три часа после публикации, на момент написания информации, в 20 часов 20 минут, количество реакций «Haha» уже было больше 1400. Около 750 пользователей поставили реакцию «Нравится» и 13 человек — «возмутительно».



Как уже сообщалось, сегодня представители влиятельных неправительственных организаций на специальной пресс-конференции выдвинули требование об отставке министра юстиции Теи Цулукиани.



НПО заявляют, что глава Минюста несет часть ответственности за провальное расследование дела двойного убийства подростков на улице Хорава. Представители неправительственного сектора отказываются принимать участие в консультациях по выбору нового главного прокурора, которые, согласно закону, должны проходить на первом этапе с участием НПО и научных кругов.



В свою очередь, премьер-министр считает такие требования неприемлемыми.



«Неприемлемо, что часть НПО пытается говорить с нами на языке ультиматумов, объявлением бойкота пытаются поставить под сомнение легитимность процесса. В их заявлениях проявляется попытка перевести вопрос в политический разрез, что так же неприемлемо. Это абсолютно абсурдное и лишенное разумного основания требование», — сказано в заявлении Квирикашвили.















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