Представитель Константинопольского патриархата обсудит в Грузии судьбу Украинской церкви

05.06.2018 21:36 В патриархии Грузии ждут прибытия представителя Константинопольского патриархата для обсуждения перспектив автокефалии Православной церкви в Украине.



Как сообщил журналистам во вторник секретарь Грузинской патриархии протоиерей Михаил Ботковели, о предстоящем визите своего представителя патриархию уже оповестил Константинопольский патриархат.



Визит ожидается в середине июня.



По информации священника, накануне украинский вопрос обсуждался на встрече патриарха Грузии Илии Второго с находящимся в Тбилиси с визитом председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом.



Как сказал отец Михаил, митрополит Иларион ознакомил Илию Второго с позицией Московского патриархата по вопросу об автокефалии Украинской православной церкви.



Что касается позиции Грузинской православной церкви, то, по его словам, "это очень сложный вопрос", определяемый каноническими нормами.



Священник уточнил, что позиция ГПЦ будет такой, как договорятся Церкви.















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