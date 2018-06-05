Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Представитель Константинопольского патриархата обсудит в Грузии судьбу Украинской церкви


05.06.2018   21:36
В патриархии Грузии ждут прибытия представителя Константинопольского патриархата для обсуждения перспектив автокефалии Православной церкви в Украине.

Как сообщил журналистам во вторник секретарь Грузинской патриархии протоиерей Михаил Ботковели, о предстоящем визите своего представителя патриархию уже оповестил Константинопольский патриархат.

Визит ожидается в середине июня.

По информации священника, накануне украинский вопрос обсуждался на встрече патриарха Грузии Илии Второго с находящимся в Тбилиси с визитом председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом.

Как сказал отец Михаил, митрополит Иларион ознакомил Илию Второго с позицией Московского патриархата по вопросу об автокефалии Украинской православной церкви.

Что касается позиции Грузинской православной церкви, то, по его словам, "это очень сложный вопрос", определяемый каноническими нормами.

Священник уточнил, что позиция ГПЦ будет такой, как договорятся Церкви.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Золотая Корона стала лидером на рынке денежных переводов в Грузии
Азербайджан планирует ускорить проверку пассажиров и грузов на границе с Грузией
Компания «Балтика» предоставила право на производство и продажу пива Holsten в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жертвой абхазских мошенников стала пожилая россиянка
Предлагавшие отдых в Абхазии мошенники «надули» жительниц Тамбова
МИД Грузии: принцип домино с Абхазией и Цхинвальским регионом не сработает
Жительница Иванова, которая хотела поехать в Абхазию, стала жертвой мошенников
Еще одна россиянка попалась на уловку отдохнуть в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
МИД Армении: Отношения между Ереваном и Тбилиси четкие и прозрачные
Полковник полиции пытался получить пост главы МВД Дагестана за два миллиона долларов
Председатель Кассационного суда Армении подал в отставку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна