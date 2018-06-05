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Нугзар Цурцумия стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе
05.06.2018 22:42
На чемпионате Европы по греко-римской борьбе возрасте до 23 лет золотую медаль получил Нугзар Цурцумия.
В финале чемпионата Европы Нугзар Цурцумия (55 кг) одолел Эркема Озтюрка со счетом 11-8 и завоевал титул чемпиона Европы.
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