Нугзар Цурцумия стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

05.06.2018 22:42 На чемпионате Европы по греко-римской борьбе возрасте до 23 лет золотую медаль получил Нугзар Цурцумия.



В финале чемпионата Европы Нугзар Цурцумия (55 кг) одолел Эркема Озтюрка со счетом 11-8 и завоевал титул чемпиона Европы.















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