Тбилисское метро возобновит работу сегодня

06.06.2018 10:52 По информации машинистов метрополитена, сегодня с 14:00 часов поезда метро возобновят перевозку пассажиров.



Поздно ночью, после внутренних консультаций, машинисты решили продолжить работу. Руководитель оъединения "Ертоба 2013" Рати Капанадзе заявил журналистам, что ответственность за повышение зарплаты взял сам мэр Тбилиси.



"Договоренность достигнута, и метрополитен заработает сегодня с 14:00 часов. Основное наше требование, поднять нашу зарплату до определенного предела, будет удовлетворено. Это обещание дал сам господин мэр"- заявил Рати Капанадзе.



Напомним, машинисты метро начали забастовку 3 июня в 15:00 часов. Они три дня вели голодовку в депо Глдани. Машинисты требовали роста зарплаты на 45%, и заявляли, что продолжат голодовку до тех пор, пока их требование не будет удовлетворено.



Из-за забастовки 4 июня метрополитен прекратил работу, что создало населению проблему передвижения по городу. За этот период автобусы бесплатно оказывали услугу населению.















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