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В Нидерландах состоялся концерт «Сухишвили»
06.06.2018 11:29
В Нидерландах состоялся грандиозный концерт национального грузинского балета «Сухишвили».
По информации МИД Грузии, к присутствующим на мероприятии с вступительным словом обратился посол Грузии в Голландии Константин Сургуладзе. Он говорил об исторической важности 100-летней юбилейной даты со дня основания Первой демократической республики Грузии.
«Ровно 100 лет назад Грузия сформировалась как современное демократическое государство, которое было основано на демократических и европейских принципах», — отметил Сургуладзе.
Посол высказал особую благодарность почетному консулу Грузии в Амстердаме Корнели Хаис Де Яхеру и наградил его грамотой за поддержку Грузии.
К гостям также обратился спецпредставитель МИД Нидерландов Восточного партнерства Адриаан Палм, который поздравил Грузию с вековым юбилеем Первой демократической республики и еще раз подчеркнул твердую поддержку Нидерландов суверенитета и территориальной целостности Грузии.
На концерте «Сухишвили» в Нидерландах присутствовали дипломаты, представители законодательной и исполнительной власти, бизнес — сектора, сферы культыры и образования, медии и грузинской диаспоры.
После окончания концерта, от имени грузинского посольства состоялся прием.
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