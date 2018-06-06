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В Нидерландах состоялся концерт «Сухишвили»


06.06.2018   11:29
В Нидерландах состоялся грандиозный концерт национального грузинского балета «Сухишвили».

По информации МИД Грузии, к присутствующим на мероприятии с вступительным словом обратился посол Грузии в Голландии Константин Сургуладзе. Он говорил об исторической важности 100-летней юбилейной даты со дня основания Первой демократической республики Грузии.

«Ровно 100 лет назад Грузия сформировалась как современное демократическое государство, которое было основано на демократических и европейских принципах», — отметил Сургуладзе.

Посол высказал особую благодарность почетному консулу Грузии в Амстердаме Корнели Хаис Де Яхеру и наградил его грамотой за поддержку Грузии.

К гостям также обратился спецпредставитель МИД Нидерландов Восточного партнерства Адриаан Палм, который поздравил Грузию с вековым юбилеем Первой демократической республики и еще раз подчеркнул твердую поддержку Нидерландов суверенитета и территориальной целостности Грузии.

На концерте «Сухишвили» в Нидерландах присутствовали дипломаты, представители законодательной и исполнительной власти, бизнес — сектора, сферы культыры и образования, медии и грузинской диаспоры.

После окончания концерта, от имени грузинского посольства состоялся прием.






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