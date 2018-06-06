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Грузинские борцы завоевали два золота на чемпионате Европы


06.06.2018   12:31
Сразу два грузинских борца завоевали золотые медали на чемпионате Европы по греко-римской борьбе.

Европейский турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе среди спортсменов до 23 лет проходит в спортивном комплексе «Bagcilar» в Стамбуле.

Грузинский тяжеловес Рамаз Патаридзе одолел в финале турка Османа Йылдырыма. Патаридзе одержал победу со счетом 2-0 и в пятый раз стал чемпионом Европы.

Кроме того, золотую медаль получил и Нугзар Цурцумия (55 кг). Он победил Эркема Озтюрка со счетом 11-8 и завоевал титул чемпиона Европы.






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