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Испанский режиссер Альберт Серра находится в Грузии
06.06.2018 13:05
Один из выдающихся режиссеров современного кино Альберт Серра находится в Грузии. Испанский режиссер провел пресс-конференцию для студентов, профессионалов и любителей кинематографа в Университете театра и кино.
Альберт Серра посетил Тбилиси в рамках нового проекта «Мастера современного кино». В рамках проекта пройдут встречи и мастер-классы.
Альберт Серра обрел всемирную популярность и признание благодаря фильмам «История моей смерти», «Смерть Луи XIV», «Birdsong».
Работы режиссера не раз становились победителями кинофестивалей в Каннах, Локарно и Венеции.
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