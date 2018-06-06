Испанский режиссер Альберт Серра находится в Грузии

06.06.2018 13:05 Один из выдающихся режиссеров современного кино Альберт Серра находится в Грузии. Испанский режиссер провел пресс-конференцию для студентов, профессионалов и любителей кинематографа в Университете театра и кино.



Альберт Серра посетил Тбилиси в рамках нового проекта «Мастера современного кино». В рамках проекта пройдут встречи и мастер-классы.



Альберт Серра обрел всемирную популярность и признание благодаря фильмам «История моей смерти», «Смерть Луи XIV», «Birdsong».



Работы режиссера не раз становились победителями кинофестивалей в Каннах, Локарно и Венеции.















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