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Метро возобновило работу


06.06.2018   14:28
Тбилисский метрополитен возобновил работу.

Машинисты метро прекратили забастовку. Пока неизвестно, на сколько процентов увеличится их зарплата. Переговоры по вопросу начнутся в ближайшее время.

Бастующие машинисты встретились с мэром Тбилиси Кахой Каладзе поздно ночью, после чего детали встречи рассмотрели с другими машинистами на территории Глданского депо, и приняли решение прекратить забастовку.

Метрополитен Тбилиси не работал в течение двух дней.






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