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Метро возобновило работу
06.06.2018 14:28
Тбилисский метрополитен возобновил работу.
Машинисты метро прекратили забастовку. Пока неизвестно, на сколько процентов увеличится их зарплата. Переговоры по вопросу начнутся в ближайшее время.
Бастующие машинисты встретились с мэром Тбилиси Кахой Каладзе поздно ночью, после чего детали встречи рассмотрели с другими машинистами на территории Глданского депо, и приняли решение прекратить забастовку.
Метрополитен Тбилиси не работал в течение двух дней.
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