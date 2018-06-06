По делу об убийстве Арчила Татунашвили назначена комплексная комиссионная экспертиза

06.06.2018 15:33 По делу об убийстве Арчила Татунашвили следствие назначило комплексную комиссионную экспертизу, – об этом по завершению встречи в Национальном бюро судебной экспертизы имени Самхараули сообщила адвокат семьи Татунашвили Тамар Авалиани.



На встрече отца Арчила Татунашвили Георгия Татунашвили с экспертами Национального бюро наряду с адвокатом семьи принял участие и начальник генинспекции МВД Александр Ходжеванишвили.



По словам Тамар Авалиани, на данном этапе вопросов к экспертам уже не имеется.



«Нам предоставили дополнительную информацию по заключению. Мы задали вопросы в связи с теми повреждениями, о которых мы вчера говорили в СМИ, считая заключение неполным. Нам объяснили, что эти повреждения не были прижизненными. Сказали, что все повреждения описаны надлежащим образом. Для нас было очень важно получить эту информацию. Мы полностью зависим от экспертизы. Мы получили ответ и в части повреждения в области лба. Семья говорила, что это было пулевое ранение. В связи с этим конкретным вопросом нам сказали, что это было результатом т.н. отслоения и не было прижизненным», — заявила Авалиани.



Авалиани отметила, что заключение комплексной экспертизы должно быть получено своевременно.



«Следствие назначило комплексную комиссионную экспертизу. Это трудоемкое дело, будут приглашены специалисты разного профиля. Мы требуем провести экспертизу в сжатые сроки. Нам это очень нужно. Если этого не произойдет вовремя, то нам будет трудно подготовить иск и доказать, что смерть была вызвана пытками. Надеюсь, что государство пойдет по правильной стратегии» — заявила адвокат.



Согласно медицинскому заключению Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули, на теле Арчила Татунашвили описаны до 100 повреждений.



Тело Арчила Татунашвили доставили из оккупированного Цхинвали 20 марта 2018 года.















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