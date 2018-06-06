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Я был в Тибете, встречался с Далай-ламой - лидер акции протеста вернулся в Грузию


06.06.2018   16:41
Один из организаторов акции у парламента, которая длилась несколько дней, Звиад Куправа прилетел в Тбилиси.

В Тбилисском международном аэропорту Звиад Куправа заявил, что вернулся транзитным рейсом из Украины, однако не был в Киеве.

В разговоре с журналистами он пошутил и заявил, что «находился в Тибете, где встречался с Далай-ламой».

На вопрос журналиста Первого канала — какие поручения, задания или советы он получил от Далай-ламы, Куправа заявил, что ему поручили организовать забастовку тибетских машинистов метро.

«Я был в Тибете, встретился с Далай-ламой и по его просьбе буду возглавлять забастовку тамошних машинистов. Я не был в Киеве, был транзитом лишь в Киеве, я не пересекал границу Украины, в Украине я был лишь в нейтральной зоне, так как ждал самолет. Я был в Европе, но в Амстердаме – нет», — заявил Куправа.

На вопрос – встретился ли он с бывшими высокопоставленными лицами, которые находятся за рубежом, Куправа отметил, что не подтверждает эти данные и о деталях расскажет на проспекте Руставели.

По распространенной в социальных сетях информации, Звиад Куправа находился в аэропорту Борисполя.






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